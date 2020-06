Cacciapaglia inaugura i concerti di Villa Carlotta

Al via il 3 luglio, alle 17 e 30 il primo concerto dei 5 della stagione di Villa Carlotta con Roberto Cacciapaglia al pianoforte.

Il ciclo dei concerti è organizzato anche quest’anno con Lake Como International Music Festival. Dopo aver attraversato tutta Italia, Stati Uniti e aver entusiasmato Russia, Cina e Turchia con il “Diapason Worldwide Tour”, eletto a Carnegie Hall “Miglior Concerto dal Vivo 2019″ dalla rivista americana “Bluebird Reviews”, Roberto Cacciapaglia presenta ora in concerto gli inediti del suo ultimo lavoro “Diapason”, in una versione solistica dell’album in cui il pianoforte e il suo suono saranno elemento centrale e unico. Incentrato sulla purezza del suono “Diapason” è un’imperdibile occasione per assaporare dal vivo, in un contesto reso ancora più intimo dal numero ristretto di posti, la musica di Roberto Cacciapaglia, i suoi ultimi lavori e alcuni dei brani che l’hanno reso noto al grande pubblico dagli esordi fino alla colonna sonora dell’Albero della Vita per Expo a Milano. Roberto Cacciapaglia nasce a Milano. Si diploma in composizione presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” della sua città sotto la guida di Bruno Bettinelli, dove studia anche direzione d’orchestra e musica elettronica. Spesso ospite de “La Milanesiana” di Elisabetta Sgarbi, ha tenuto vari concerti tra cui quello con Derek Walcott, Premio Nobel per la Letteratura, e “Mente Radiosa”, scritto per la serata che lo vede protagonista con Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la Medicina. Cacciapaglia ha presentato le proprie composizioni nei teatri più prestigiosi e per le istituzioni più famose in Italia e nel mondo.

Biglietti: http://lakecomofestival.com/wp/eventi/diapason-piano-solo-roberto-cacciapaglia-pianoforte/

Gli altri concerti si terranno, sempre alle 17.30, i giorni:

17 luglio Duo Grandesso (sax e fisarmonica) CROSSOVER; 31 luglio Enzo Ligresti (violino) Valter Favero (pianoforte) ELFENMUSIK; 14 agosto Giorgio Costa (pianoforte) CHIARO DI LUNA e l’ultimo il 21 agosto Miquel Tamarit (clarinetto), Renata Benvegnù (pianoforte) ROMANZA.

INGRESSI

– ingresso gratuito per tutti gli studenti di conservatorio - ingresso gratuito per i ragazzi fino a 14 anni -accesso ai portatori di handicap - tutti i portatori di handicap e i loro accompagnatori accedono gratuitamente a tutti i concerti Villa Carlotta: biglietto intero 15€ (inclusivo di ingresso a parco e museo) Tessera Amadeus Arte 0€

COME PARTECIPARE A UN CONCERTO

Partecipare ad uno spettacolo non sarà semplice come prima, ma nemmeno così diverso. Vige l’obbligo di registrarsi anche nei concerti con ingresso gratuito, d’altra parte avrete un posto dove stare comodi senza ressa e il concerto sarà qualcosa di più intimo. La registrazione, presente sulla pagina di ogni singolo evento, è semplice e se ritornerete più di una volta ulteriormente semplificata.

Tutti devono comunicare la loro partecipazione via email o whatsapp o sms almeno 12 ore prima dell’inizio del concerto.

Premesso questo, vi elenchiamo qui ciò che comporta assistere ad un concerto attuando le ultime normative in materia e le misure che vi verrà richiesto di rispettare:

– La temperatura verrà controllata all’ingresso come avviene anche entrando in un ristorante o negozio.

• All’ingresso dovete solo comunicare il vostro nome o esibire lo schermo dello smartphone con la ricevuta.

• Sarà possibile acquistare i biglietti anche all’ingresso da 1 ora prima dell’inizio del concerto, ma vi verrà comunque chiesto di lasciare Nome, Cognome e un vostro recapito;

• I biglietti/riserva posto gratuito possono essere comperati fino al massimo numero di 4. L’ordine viene considerato “nucleo di congiunti” e tra le persone in questione non viene applicato il distanziamento;

• Se partecipate ad un evento a pagamento con ragazzi fino a 14 anni, che accedono sempre gratuitamente, vi preghiamo di inviaci una mail specificando il loro numero, permettendoci così di monitorare il numero dei presenti e riservare le sedie per voi adeguatamente distanziate dalle altre.

• Obbligo di uso della mascherina all’accesso. La mascherina può essere abbassata una volta seduti;

• rispettare i percorsi in entrata ed uscita in base alla cartellonistica esposta;

• rispettare i posti a sedere e non spostarli e la distanza interpersonale minima di un 1 mt;

• Gli spazi e le sedie vengono regolarmente sanificati secondo le norme vigenti.

Il LakeComo International Music Festival è organizzato dall’Associazione Amadeus Arte (www.amadeusarte.com) Dal 2006 il festival offre una serie di concerti all’interno di ville e giardini affacciati sul lago di Como, nella città di Como e in Brianza. Il Festival ha sempre dato spazio sia al repertorio classico che alla nuova musica (anche elettronica) sviluppandosi sul filo della tradizione e dell’innovazione.