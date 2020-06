Calcinate del Pesce senza medico di base, il Comune di Varese chiede risposte ad Ats Insubria

Dal 1 di luglio il quartiere varesino di Calcinate del Pesce potrebbe rimanere senza un medico di base. La notizia è stata comunicata da Ats Insubria e ha lasciato il segno negli abitanti, che perderebbero un importante figura per la comunità.

L’Amministrazione Comunale di Varese ha deciso di intervenire in prima linea e di chiedere ad Ats Insubria di non lasciare scoperta la zona.

«La medicina territoriale è fondamentale – commenta il sindaco Davide Galimberti -. Se gli ultimi mesi di emergenza sanitaria ci hanno insegnato qualcosa è proprio questo. In questo periodo abbiamo verificato l’importanza assoluta dei medici di base e quanto la loro vicinanza alla popolazione possa fare la differenza. Per questo non possiamo permetterci di sottrarre al nostro territorio nemmeno una risorsa e chiediamo che Ats Insubria provveda a non lasciare scoperto il presidio medico di base nel quartiere di Calcinate del Pesce».

«Specialmente in questo periodo – prosegue il sindaco – non possiamo permetterci questa situazione. Senza contare che una parte della popolazione del quartiere è in età avanzata e presenta problemi di mobilità, dunque per molte persone sarebbe un vero disagio dover raggiungere un altro ambulatorio più distante. Inoltre la perdita del medico di base rappresenterebbe un impoverimento per l’intero quartiere. Chiediamo dunque ad Ats Insubria di rivedere la propria decisione e di ricercare un altro medico di base disposto a continuare a prendersi cura del quartiere».

Sulla vicenda i consiglieri Pepe e Ciappina depositeranno anche una mozione che verrà discussa in Consiglio comunale.