I Calimali ricominciano… alle luci dell’alba

Un’estate che porta un segno di rinascita, accompagnata dal suono dei violoncelli e dalle luci dell’alba. Con entusiasmo e con il desiderio di regalare magia, la Contrada dei Calimali ha organizzato per domani mattina, domenica 21 giugno, un concerto di violoncelli all’alba. In occasione del solstizio d’estate, quindi, i volontari dell’associazione di Fagnano Olona riprendono le loro attività scegliendo un momento di incontro particolare, alle 5 del mattino.

“Certo, vi chiediamo di alzarvi presto, ma potrete così vivere un’esperienza unica immersi nella cornice del parco di Calipolis” scrivono nella presentazione dell’evento, fornendo alcune, fondamentali, regole: non dimenticare mascherine e distanza di sicurezza, portare una copertina e uno stuoino, essere puntuali e prenotare la partecipazione all’esibizione dei “Cello fascination”, scrivendo a info@calimali.org o chiamando il numero 328/0216670. La quota di partecipazione sarà di 5 euro a persona.

Le attività dell’associazione sono dunque pronte a ricominciare dopo la chiusura di questi mesi per l’allerta Coronavirus: una chiusura che aveva visto anche la necessità di un intervento forzato per delimitare l’area, perché troppe persone continuavano a recarsi in valle nonostante i divieti imposti con il lockdown. Pochi giorni fa, comunque, avevano riaperto le loro porte in occasione del passaggio dei pellegrini che stanno percorrendo la Via Francisca del Lucomagno, da Ponte Tresa a Pavia e che, nella quarta tappa, hanno attraversato la valle Olona.