In Canton Ticino e Grigioni nessun nuovo contagio e nessun decesso

Un’altra giornata di dati incoraggianti in Canton Ticino: nelle ultime 24 ore nel cantone non si sono registrati nuovi contagi, nemmeno decesso e due pazienti guariti e dimessi dall’ospedale . Zero contagi e zero decessi anche nel vicino Canton Grigioni.

Il bilancio per quanto riguarda il Ticino è dunque fermo a 3.315 contagiati, 348 decessi e 899 dimessi.

Positivi anche i dati generali della Confederazione, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati solo tre nuovi contagi e nessun decesso.