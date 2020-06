Capriolo intrappolato nel cancello, lo salvano i Vigili del fuoco di Luino

Un giovane capriolo è rimasto incastrato questa mattina, attorno alle 12, in una recinzione in via Cazzane, a Germignaga.

Per togliere la bestiola dai guai sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Luino.

Gli operatori hanno disincastrato l’animale e lo hanno liberato in una zona boschiva.