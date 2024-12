A Germignaga lo spettacolo sulla vita di Madelein Delbrêl”

Sabato 7 dicembre al Cinema Teatro Italia va in scena Elisabetta Salvatori con “Come gli scambi del Treno”

Nel lavoro teatrale di cui è autrice e interprete Elisabetta Salvatori ripercorre l’intensa vita di una donna straordinaria del secolo scorso: Madeleine Delbrêl.

Assistente sociale attivissima, Madeleine Delbrêl condivide con alcune compagne la vita spirituale e la cura per i poveri nei sobborghi di Parigi nelle banlieue operaie. Alle soglie della Seconda Guerra mondiale, con Noi delle strade definisce in modo quasi programmatico il suo “immergersi nel mondo” e negli anni seguenti, fino alla morte, avvenuta nel 1964, prosegue senza sosta la sua missione caritativa, accompagnata da una produzione scritta fine, gioiosa, ironica e lucidamente critica. Appassionata di parole e profondamente calata nel reale, definita dal cardinal Carlo Maria Martini “una delle più grandi mistiche del XX secolo” Madeleine Delbrêl è considerata anche una delle maggiori poetesse del Novecento.

“Quello che mi ha colpito di Madeleine Delbrêl è la sua normalità, la sua spiritualità senza forzature: nel punto in cui si trovava nella vita, ha cominciato a dedicarsi a Dio quando ha sentito la sua chiamata. Penso che oggi manchi il coraggio di credere nelle piccole cose di tutti i giorni” continua Elisabetta Salvatori “il coraggio di credere che possiamo fare rivoluzioni cambiando un pochino noi, passando un messaggio, un sorriso, uno stile perché ogni piccolo gesto serve a cambiare le persone”.

In questo senso vanno anche le iniziative di babysitting gratuito e i “biglietti sospesi”, donati a chi non ha le risorse economiche per pagare l’ingresso, che sono rese possibile grazie alla collaborazione tra Associazione Youkali, Parrocchia e Comune di Germignaga.