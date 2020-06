Cliniche Dentix chiuse, centinaia di pazienti senza cure dentali

Sono centinaia i clienti delle cliniche odontoiatriche del gruppo Dentix che in queste ore si ritrovano senza una certezza sul futuro dei loro denti e di un mucchio di soldi investiti nelle cure odontoiatriche. Dopo la chiusura forzata a causa della pandemia da Coronavirus, infatti, si attendeva una riapertura che non c’è mai stata.

Solo nella zona tra Basso Varesotto e Alto Milanese sono quattro: Legnano, Busto Arsizio, Rho e Gallarate. Tutte chiuse e con lo spettro del fallimento dell’intero gruppo a rendere il tutto una grande beffa per i pazienti. C’è chi ha anticipato somme cospicue, chi si ritrova con lavori odontoiatrici fatti a metà e ai telefoni non risponde nessuno. Nessuna risposta che significa anche il timore di perdere i soldi.

In un momento di grave difficoltà economica come quello che l’intero Paese sta vivendo per molti si tratta di un nuovo fronte di preoccupazione. Il gruppo, che ha sede in Spagna, ha presentato in quel Paese istanza di pre-fallimento.