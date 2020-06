Dal lockdown spuntano i “Racconti alla finestra”

Tanto tempo per pensare, tanto tempo per scrivere. I giorni del lockdown ci hanno restituito quegli spazi che non avevamo più, persi dietro alla quotidianità. E così chi ha la passione per la scrittura ne ha approfittato per fissare riflessioni e storie. I racconti di alcuni scrittori varesini sono diventati un’antologia. “Racconti alla finestra” è una raccolta firmata da Mirella Ardy , nota per il Premio Letterario che viene organizzato a Sestri Levante e che vede sempre la partecipazione di autori della provincia di Varese: pubblicato nei giorni scorsi, il libro è ora acquistabile sul sito www.bebedizioni.com

Hanno firmato i racconti e anche alcune favole per bambini: Emiliano Pedroni di Inarzo, Emanuela Molinari di Induno Olona, Isabella Valerio di Arsago Seprio, Gabriella Passarotti di Gallarate, Paolo Beretta e Maria Cristina Falessi di Legnano, Mirella Ardy di Gallarate.

“Strade deserte, silenzio assoluto! – si legge nella prefazione-

Inutile affacciarsi alle finestre, nemmeno l’ombra di un passante, lo sfrecciare di una macchina, un cane o un gatto. Mi accontenterei di vedere almeno i piccioni sulla tettoia , ma sono spariti anche quelli! Perfino lo zoppo che mi faceva tanta pena e gli lanciavo manciate di riso, suscitando lo sdegno di un nostro amico che lo produce in grande quantità e lo distribuiva ai Supermercati:

“ Che vergogna! Il mio riso, sprecato per i piccioni!”

Ognuno possiede la propria forma di avarizia, ma questa del riso non l’avevo ancora incontrata.

Pare impossibile ricevere una visita da un vicino di casa! Impossibile vedere la propria fidanzata…

Cosa ci rimane, dunque?

Telefono e televisore, lunghe soste sui divani, riordinare carte antiche, leggere libri e perfino qualcuno che non ha mai scritto nulla, mettere sulla carta le proprie emozioni!

Io preferisco tornare indietro nel Tempo, tenendo gli occhi chiusi. Cavalco sul cavallo bianco dei Ricordi o su quello azzurro della Fantasia e mi ritrovo, come ‘Allora’…”