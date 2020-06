Esposito: “Ma i quattro nuovi parcheggi dove sono andati a finire?”

(Foto di repertorio)

L’approvazione in giunta è dei primi di febbraio del 2018, ma al conto se n’è realizzato solo uno. Sono i quattro “nuovi” parcheggi che la giunta aveva deliberato per i quartieri di Sant’Ambrogio, Rasa, Cartabbia e Bizzozero

Dopo due anni, e con la ripartenza, il consigliere di Forza Italia Domenico Esposito ha deciso di chiedere ad alta voce «In quali cassetti sono finiti, e a che punto stanno i lavori» per questi quattro parcheggi.

Dalle prime risposte ricevute, concluso ce n’è uno solo: quello dell’area dietro la scuola elementare Mameli alla Rasa.

La seconda area, a Sant’Ambrogio, era un’area di proprietà della parrocchia, dove si trova il campo da basket di fronte alla chiesa. A Cartabbia era prevista un’area che nel pgt già indicata a parcheggio. E’ in via Tasso, poco prima dell’asilo, ma privata: necessita dunque un esproprio o comunque una acquisizione bonaria con il proprietario.

Il quarto parcheggio era previsto a Bizzozero, ed era stato individuato in via Eupili dal Pgt: si tratta però «Di una opzione controversa nel quartiere perché è un’area verde – spiegava l’assessore nel 2018 – Su questo, vorrei specificare, che non abbiamo preso alcuna decisione e se gli abitanti preferiranno un’altra opzione, noi troveremo un’alternativa, anche se il pgt indica in questa zona un’area di parcheggio».

Ora, l’appello di Esposito: in attesa di una risposta dal Comune.