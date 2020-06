Fumo nel condominio, evacuati per un’ora i residenti

Notte agitata a Saronno per gli abitanti di un condominio di sei piani di via Sevesi: il vano delle scale della struttura si è infatti riempito di fumo intorno alle ore 23 di lunedì sera – 1 giugno – quando è stato dato l’allarme.

Sul posto, nel quartiere Prealpi, sono quindi giunti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco oltre ai Carabinieri e a un’ambulanza. I residenti – una quarantina – sono stati quindi evacuati per circa un’ora, il tempo occorso ai Vigili del Fuoco per eseguire i controlli del caso in tutto il condominio all’interno del quale però non sono stati trovati focolai né altre situazioni di pericolo.

Al termine dell’intervento i residenti sono quindi potuti rientrare nelle rispettive abitazioni; non si contano, per fortuna, né persone intossicate né tantomeno feriti.