Funivia, nominato il responsabile unico di progetto

Un passo avanti verso la soluzione dell’oramai annosa questione della ripartenza dell’impianto a fune Ponte di Piero Monteviasco, fermo da quasi due anni per la morte del manutentore.

È di qualche giorno fa la notizia della nomina del responsabile unico di progetto, individuato dal sindaco Nora Sahnane nell’ingegner Camillo Bignotti che si occuperà di tutti gli adempimenti necessari per la riattivazione della funivia Ponte di Piero-Monteviasco in qualità di Responsabile dell’area tecnico manutentiva dell’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi.

La determina – è scritto nero su bianco nel documento – viene prevista dal momento che “si rende necessario procedere con tutti gli adempimenti per la riattivazione della funivia”, “adempimenti he consistono nell’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, sicurezza, ed altri incarichi tecnici in materia nonché nell’appalto di procedure per l’esecuzione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria necessari per l’ottenimento del nulla osta all’esercizio da parte di USTIF“.

Un passaggio tecnico, quello deciso dal Comune, che fa ben sperare per l’avvicinamento alla soluzione di un grave problema per la piccola comunità della frazione e per quanti hanno una seconda casa a Monteviasco e per i turisti che vogliono visitare i paesino.

Solo pochi giorni fa avevamo parlato della grande condivisione da parte della comunità social per un post che ne giro di poche settimane aveva totalizzato du facebook oltre 50 mila condivisioni per sensibilizzare il problema.