Gallarate, ragazzino ci prova: “Sono della polizia, devo analizzare le birre“

Non si può nemmeno autocommiserare il momento, gettando tutto il mare di follia del weekend dietro al paravento della frase fatta in stile “si vede che è arrivato il caldo“, perché non è così.

O meglio, settimane dopo la fine del confinamento il caldo l’hanno provato gli agenti delle volanti della polizia di Gallarate che nel fine settimana ne hanno viste di ogni sulle strade della città dei Due galli.

La temperatura del termometro che porta i segni di squilibrio e malaffare comincia a salire venerdì quando già nella serata gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti in Piazza Papa Giovanni XXIII per un’aggressione ai danni di uomo senegalese colpito con un bastone da un individuo, già noto per i numerosi precedenti di Polizia, che grazie alla descrizione è stato subito identificato dagli operanti.

Sabato pomeriggio il clou, quando una bravata con gli amici è costata cara ad un minorenne che fingendosi un poliziotto e mostrando un finto distintivo, ha prelevato una cassa di birre da un negozietto di Via Cavour inventando di dover fare dei controlli sulla merce, per poi dividere il “bottino” con gli amici, anch’essi minorenni, ignari della cosa.

Subito individuato dalla volante è stato identificato e denunciato per furto.

Sempre sabato, a seguito di intervento della volante per la presenza di quattro giovani all’interno di un’area privata condominiale che, seduti sul cofano di alcune auto non loro, gettavano a terra mozziconi di sigarette e bottiglie di plastica vuote, un diciannovenne marocchino con diversi precedenti di Polizia è stato identificato e denunciato in quanto sprovvisto dei documenti di identità. Intensificati i controlli inoltre nelle aree di maggior aggregazione giovanile.

Domenica sera infatti gli operanti hanno deciso di effettuare un controllo ad un gruppo di ragazzi in Vicolo dei Fiori, uno dei quali alla vista della pattuglia, ha cercato di disfarsi di una sigaretta artigianale ancora integra, che è stata immediatamente sequestrata, perché conteneva ovviamente anche droga. Anche un altro giovane, una volta avvicinato, ha estratto un involucro di pellicola trasparente contenente la stessa sostanza stupefacente dell’amico. Entrambi saranno segnalati per violazione amministrativa per uso personale.

Nel fine settimana sono state dunque rafforzate le pattuglie per i controlli volti al mantenimento dell’Ordine Pubblico ed al contenimento della diffusione del Covid- 19. Nel complesso sono state identificate 148 persone, controllati 48 veicoli e diversi locali commerciali.