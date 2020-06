Germignaga, alla “videochiamate d’autore“ si parla di giornalismo

Sms, radio, diretta su youtube: la parrocchia di Germignaga da tempo, e soprattutto dai tempi del confinamento per coronavirus ha intrapreso un percorso informativo e di dialogo coi fedeli e non solo servendosi degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie.

Per questo ogni mercoledì il don, Marco Mindrone, intrattiene un dialogo con unnospite. Ci sono stati esperti e c’è stato monsiglor Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Mercoledì 17 giugno, ore 21.00 sarà la volta di Roberto Parmeggiani. Giornalista sposato, padre di tre figli, è laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica.

Giornalista professionista dal 1988, ha lavorato per tre anni al quotidiano «Avvenire» e dal 1990 a «Famiglia Cristiana», dove è caporedattore.

“Le Comunicazioni Sociali al tempo del Covid19”

«Al termine, lasceremo spazio agli interventi da casa,prenotarsi via SMS al numero della segreteria: 389 593 1317. Le chiacchierate, rigorosamente in diretta, saranno seguibili sul canale YouTube GBInsieme e via radio 87.5», spiegano dalla Parrocchia.