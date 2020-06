Incidente a Gazzada, investita una ciclista

Una giovane ciclista è rimasta coinvolta in un incidente sulla strada statale che attraversa il comune di Gazzada. In via Gallarate (proprio sotto al ponte dell’autostrada), poco prima delle ore 11 la ragazza in sella alla sua due ruote si è scontrata con una vettura per cause in corso di accertamento ed è rimasta a terra accanto alla sua bici, distrutta nell’impatto.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’auto medica e un’ambulanza oltre agli agenti della Polizia Locale di Gazzada Schianno. La giovane ferita, 15 anni, è fortunatamente risultata cosciente ed è stata quindi trasportata all’ospedale.

Non si segnalano problemi di traffico.