L’Openjobmetis fa l’accento svedese: preso Denzel Andersson

Suscita curiosità, speranze e un po’ di naturale scetticismo l’annuncio di un giocatore svedese per la prossima edizione della Openjobmetis. Il nome era nell’aria da tempo ed è quello di Denzel Andersson, ala grande alto 2,03 per 95 chili, che quest’oggi è stato ufficialmente annunciato dalla Pallacanestro Varese e che sarà il secondo giocatore del suo Paese a vestirsi di biancorosso, dopo Erik Rush.

Andersson compirà 24 anni a settembre ed è un giocatore tutto da scoprire: arriva da una squadra – il Lulea – in cui è stato un punto di riferimento importante, ma il campionato delle “tre corone” (che lo ha votato come “miglior ala”) non è chiaramente del livello della Serie A. Ha una limitata esperienza internazionale, anche se è entrato nel giro della selezione svedese per le qualificazioni europee, pur non andando a referto nelle due partite dello scorso febbraio. Insomma è la classica scommessa che, se ben giocata, potrebbe dare soddisfazioni: i video che ne mostrano le qualità descrivono un giocatore reattivo di gambe, atletico (gli piace schiacciare e stoppare, se messo in condizioni di farlo) e con una buona tecnica al tiro.

«Sono super entusiasta di giocare per il pubblico varesino – ha dichiarato la nuova ala varesina- e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e tutta la struttura di Pallacanestro Varese. Sono sicuro che il prossimo anno ci divertiremo».

Basteranno queste qualità per farsi notare con la maglia di Varese? Lo vedremo, come vedremo quale sarà la sua collocazione tattica nel complesso diretto da Attilio Caja. Andersson è straniero e andrà incastrato in un pacchetto lunghi che, Ferrero a parte, va ricostruito: la speranza è che il reparto ruoti attorno a Luis Scola, se il leggendario argentino deciderà di vestire la casacca della Openjobmetis, decisione attesa da un momento all’altro. È possibile, anzi probabile, che lo svedese parta in quintetto base ma poi i minutaggi andranno valutati quando effettivamente si scenderà in campo: Ferrero alle sue spalle garantisce una discreta copertura, ma è chiaro che a livello fisico il neo-biancorosso abbia una taglia superiore al capitano.