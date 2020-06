Da luglio a ottobre escursioni gratuite nelle foreste regionali

Tornano anche quest’anno le escursioni gratuite con gli accompagnatori di media montagna e le Guide alpine della Lombardia: 43 gite, da luglio a ottobre, alla scoperta delle foreste più belle delle regione.

Ogni appuntamento si svolgerà nel rispetto delle direttive anti-Covid e riserverà un numero di posti fra i partecipanti a professionisti e lavoratori impiegati nell’ambito sanitario del territorio lombardo, in segno di gratitudine per l’impegno nella lotta al Coronavirus.

«Quest’anno – ha sottolineato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – l’appuntamento con le uscite organizzato in collaborazione con il Collegio delle Guide Alpine ed Ersaf assume un significato molto particolare: l’edizione 2020 vuole essere, nel suo piccolo, un’ulteriore occasione di ripartenza per tutto il territorio lombardo. Anche per questo motivo ho fortemente voluto che fosse riservato uno spazio, in tutte le escursioni, agli operatori sanitari e a tutti coloro che hanno combattuto il Coronavirus, e lo stanno ancora facendo. Un’attenzione in più verso chi è in prima linea e per ringraziarli per l’impegno e la dedizione che hanno profuso».

LE ESCURSIONI E LE METE

Le escursioni saranno distribuite in 7 delle province lombarde e si terranno nei fine settimana di quest’estate, fino al prossimo ottobre. Il calendario si apre con ben 7 appuntamenti domenica 5 luglio, data in cui si festeggia la Giornata regionale per le montagne, istituita da Regione Lombardia per promuovere e valorizzare i territori montani.

Le mete saranno: i borghi della Valvestino (BS), Passo della Presolana, Sentiero dell’Orso (BG), rifugio Benigni e lago Piazzotti (SO), i panorami del Campo dei Fiori (VA), le trincee del Monte Generoso e il faggio monumentale dell’Alpe di Gotta(CO), la Dorsale Orobica Lecchese, dai Piani di Bobbio al Rifugio Grassi (LC), e il Monte Lesima (PV).

REGOLE ANTI-COVID

Per prendere parte alle escursioni è necessario sottoscrivere un modulo relativo alle proprie condizioni di salute. A ciascun evento saranno ammessi un numero limitato di persone, che procederanno per il corso di tutta la giornata divisi in due gruppi separati. I partecipanti inoltre dovranno tenere durante il cammino una distanza minima superiore a 2 metri e dovranno coprire le vie respiratorie nei momenti in cui questo non sarà possibile. Sarà inoltro necessario utilizzare di frequente gel igienizzanti per le mani ed evitare qualsiasi scambio di cibo, bevande o indumenti. Per ogni gita un numero di posti sarà riservato ai ‘sanitari’, assicurando così una corsia preferenziale di iscrizione.

Le escursioni si distinguono per diverse durate e difficoltà, cosicché’ ciascuno possa scegliere quella più adatta alle proprie capacità e caratteristiche. Possono partecipare anche i minori tra i 10 e i 14 anni accompagnati da un genitore o da un tutore che ne faccia le veci, mentre dai 14 anni in su è sufficiente che presentino l’apposito modulo compilato e firmato dal genitore (disponibile sul sito del Collegio Guide Alpine Lombardia in tutte le pagine delle escursioni).

LE ISCRIZIONI

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 12 del giovedì precedente il giorno dell’escursione. Data l’elevata richiesta che ogni anno caratterizza questa iniziativa di successo, chi si iscrive all’escursione è tenuto a presentarsi o a darne eventuale disdetta con il maggior anticipo possibile, per permettere ad altre persone di iscriversi favorendo la migliore organizzazione possibile da parte dei tanti professionisti impegnati nell’iniziativa.