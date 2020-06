In memoria di Enzo Pitozzi

Varesenews vuole rendere omaggio a chi se n’è andato in silenzio, senza un momento in cui elaborare il lutto, la possibilità di dirsi ciao. Per questo abbiamo aperto un “memoriale” per raccontare chi oggi non è più tra noi. Per partecipare potete scrivere qui. Il servizio è gratuito.

Enzo Pitozzi si è spento all’età di 77 anni

Questo è mio padre, Enzo Pitozzi, di Arcisate venuto a mancare il 7 giugno scorso. Era nato il 6 novembre 1943

Una persona generosa, altruista e amante della sua casa e della sua famiglia.

Fiorella