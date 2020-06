Monti: “Galimberti spieghi cosa farà il comune dopo la bancarotta della Igm Rifiuti “

«Apprendiamo dalla stampa dell’operazione odierna della Guardia di Finanza nei confronti di una società riconducibile allo stesso gruppo che, un anno fa, si è aggiudicato l’appalto di gestione del servizio di igiene urbana a Varese. Senza entrare nel merito delle indagini, che riguardano la magistratura nella quale ribadiamo la più totale fiducia, non possiamo non domandarci quali ripercussioni ci saranno nei confronti dei cittadini di Varese e sul funzionamento del servizio di igiene urbana. Questo fatto va a creare ancora maggiore incertezza sul futuro della nostra città».

Così Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega, che interviene sulla notizia della bancarotta fraudolenta della Igm Rifiuti industriali, specializzata nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per numerosi Comuni. La Igm, nel 2019, aveva vinto il concorso anche per la raccolta rifiuti di Varese.

«Credo sia fondamentale una presa di posizione del sindaco Galimberti e della Giunta per rassicurare i cittadini e far sapere che cosa il Comune intenda fare per continuare a garantire il servizio di igiene urbana ai varesini» conclude Monti.