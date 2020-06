No all’ospedale unico: “Ben arrivati”, la critica di Noi per Samarate

«Ben arrivati. Hanno impiegato un anno per rendersi conto di quanto sciagurato fosse questo progetto». La dura critica da parte della lista Noi per Samarate riguarda la decisione dell’ultima seduta consigliare, tenutasi lunedì 15 giugno, di opporsi al progetto dell’ospedale unico di Busto Arsizio-Gallarate «se verrà mantenuta la diminuzione di 227 posti letto»: una presa di posizione “condizionata”, dunque.

«Solo i drammatici eventi degli ultimi mesi e la contrarietà della maggioranza dei cittadini elettori». continua la lista di centrosinistra, che non ha rappresentanti in consiglio, «hanno portato i consiglieri di maggioranza e minoranza alla saggia decisione di opporsi all’ospedale unico. Noi per Samarate non ha mai avuto dubbi e ha sempre sostenuto le giuste istanze del Comitato per il diritto alla Salute del Varesotto». Un anno fa la lista esprimeva la sua preoccupazione per le ricadute «sui servizi e sulla salute che il depotenziamento degli ospedali avrebbe comportato, chiedevamo attenzione per la salvaguardia delle aree verdi e dell’ambiente, già compromesso dal traffico veicolare, aereo e dall’antropizzazione, e riflettevamo sull’importanza della sanità pubblica, l’unica davvero indispensabile e preziosa. Purtroppo gli eventi legati al Coronavirus hanno ampiamente confermato tutto».

Già nel comunicato di un anno fa si chiedeva all’amministrazione Puricelli di «indicare la sua presa di posizione riguardo al progetto», proponendo un consiglio comunale aperto dove tutti potessero portare il loro contributo.