Nuova vita per il reparto Covid dell’ospedale di Busto Arsizio

Ha accolto i malati di Coronavirus, oggi ha una nuova vita. Il settimo piano del Padiglione “Polichirurgico” dell’ospedale di Busto Arsizio è diventato sede dei reparti di degenza di cardiologia, unitati di terapia intensiva coronarica e chirurgia vascolare.

Questa mattina, venerdì 12 giugno, l’inaugurazione ufficiale ella presenza dell’assessore del Welfare Giulio Gallera, il primario di cardiologia e unità coronarica Asst valle olona Ivan Caico, i sindaci di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e di Saronno Alessandro Fagioli e il presidente della commissione sanità Emanuele Monti.

“Gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico rappresentano una delle priorità finanziate da Regione Lombardia nel settore sanitario. Il nostro sistema si compone di professionisti eccellenti ai quali dobbiamo garantire strumenti moderni e ambienti di lavoro adeguati. In questa direzione si rivolgono le nostre azioni e gli investimenti che abbiamo messo in campo, a beneficio dell’offerta dei servizi per i cittadini e della qualità delle cure dei pazienti”

L’importo complessivo della ristrutturazione finanziata dalla Regione Lombardia è di oltre 3.400.000 euro.

Sono stati adeguati tutti gli impianti tecnologici; la superficie interessata è di circa 1700 metri quadrati. I lavori sono cominciati ad aprile 2017 e sono stati collaudati a marzo del 2019. I posti letto totali articolati in 15 camere doppie e due camere singole, 6 box di unità di terapia intensiva coronarica di cui uno isolato.

LA CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA