Orino, l’acqua torna potabile

«Nelle analisi svolte sull’acquedotto comunale effettuate la scorsa settima, non sono stati riscontrati batteri, pertanto l’acqua è tornata potabile».

Arriva a metà mattina l’annuncio che si aspettavano i residenti di Orino ma anche i molti villeggianti che in questo periodo hanno scelto la seconda casa di sempre per trascorrere le vacanze o il periodo post covid.

E difatti in paese l’argomento in questi giorni era proprio questo: l’acqua che per essere bevuta doveva venir bollita.

Il motivo sta nelle analisi che riscontarono valori sballati di elementi organici che periodicamente affiorano a seguito dei controlli.

Non è dunque la prima volta che accade: eventi che coincidono con periodi di foti precipitazioni come quelli dei giorni scorsi.

Quindi è imminente l’ordinanza “contrordine“ sulla bollitura. Nel frattempo il sindaco Cesare Moia ha fatto sapere informalmente che l’acqua è tornata potabile.