“Passeggiate guidate” per ricominciare a visitare il Sacro Monte

Una passeggiata guidata lungo il Viale delle Cappelle ogni domenica mattina del mese di giugno, a partire da questo weekend, il 14 giugno 2020.

E’ questa l’idea che il Sacro Monte di Varese propone per ripartire dopo il periodo di lockdown.

Una passeggiata per chi ha voglia di respirare aria buona, per chi è desideroso di ammirare bei panorami, per chi è interessato a conoscere la storia, l’arte e l’unicità di questo sito Patrimonio dell’Umanità che fece innamorare anche l’artista milanese Lodovico Pogliaghi.

La camminata, infatti, permetterà di percorrere a piedi in salita il viale seicentesco delle Cappelle e di visitare, poi, la Casa Museo Pogliaghi, collocata al termine del viale e costruita dal noto autore della porta centrale del Duomo di Milano.

Una residenza estremamente eclettica che conserva al suo interno una inaspettata collezione internazionale di opere d’arte e reperti archeologici. La camminata con visita è rivolta e pensata sia per chi è la prima volta che decide di venire al Sacro Monte di Varese, sia per chi già conosce questo luogo ma vuole scoprirne di più.

L’appuntamento è previsto ogni domenica alle 10 all’inizio del Viale delle Cappelle. La durata della camminata è pari a 2 ore. Il costo è di 12 euro cadauno.

Per tutti i partecipanti sarà poi possibile fermarsi anche più a lungo presso la Casa Museo e aggiungere la visita anche alla Cripta del Santuario, l’antica chiesa di IX-X sec., aperta anch’essa dalle 10 fino alle 18

Per raggiungere il punto di ritrovo, è possibile arrivare in macchina fino a Piazzale Montanari (Varese) oppure scegliere i mezzi pubblici e arrivare con la linea C dei bus urbani (si consiglia di partire dalle fermate di Corso Moro, vicino al parcheggio di Piazzale Kennedy-Varese; oppure Viale Aguggiari, dove si trova la chiesa di S. Massimiliano Kolbe).

La prenotazione è obbligatoria, poichè ci sono solo 10 posti disponibili. Per info e prenotazioni sulle disponibilità di questa e delle altre domeniche: email info@sacromontedivarese.it, telefono 366.4774873