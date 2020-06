Il ritorno della musica classica: appuntamento a Caravate

Lo hanno sottotitolato “Il concerto della rinascita” a ragione: l’appuntamento previsto per sabato 27 giugno a partire dalle ore 21 è il primo evento musicale nella zona del Medio Verbano dal termine del lockdown, almeno per quanto riguarda il mondo della musica classica. E per questo motivo è molto atteso dagli appassionati del genere.

A esibirsi, nella bella cornice della chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista e Maurizio a Caravate, sarà l’Orchestra Antonio Vivaldi diretta dal maestro Antonio Passerini: il concerto si intitola “Si torna all’Opera” e vede in scaletta musiche di Gaetano Donizetti, Jacques Offenbach e Giuseppe Verdi. Con gli orchestrali si esibiranno anche il pianista Marco Cadario, il soprano Antonella Romanazzi e il trombettista Alex Elia mentre lo stesso Passerini sarà impegnato al trombone.

La serata, con ingresso a offerta libera, è la prima uscita stagionale anche per la “Vivaldi” ed è organizzata con il patrocinio del Comune di Caravate e con il supporto della parrocchia locale.