I rondinini di Samarate sono pronti a volare in libertà

Lieto fine per i rondinini di Samarate, adesso pronti a volare in libertà.

Dopo aver rischiato il peggio una decina di giorni fa, erano infatti stati rinchiusi e abbandonati dentro un sacchetto, domani, domenica 28 giugno, i piccoli di rondine potranno finalmente spiccare il volo e librarsi nel cielo di questa particolare estate.

«Le rondinelle mangiano da sole e fanno le prove per volare – spiega Costante Cavallaro di Lipu, la Lega Italiana Protezione Uccelli che ha soccorso e preso in consegna gli uccellini -. Domani renderemo loro la libertà. Noi della Lipu abbiamo fatto il possibile, ora tocca alla natura. Ci auguriamo che non incontrino altri umani senza scrupoli. Buona fortuna piccole». Cavallaro sottolinea che la gabbia è utilizzata solo per contenerle.