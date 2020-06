Rubano il telefono ad un ragazzino ai Giardini Estensi di Varese, denunciati due minorenni

Nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, i poliziotti di quartiere della Questura di Varese, sono intervenuti in pieno centro cittadino a seguito di una segnalazione al 112 da parte di un minorenne al quale era stato appena rubato il proprio cellulare, mentre si trovava all’interno dei Giardini Estensi.

Secondo la segnalazione del giovane, mentre si trovava seduto su una panchina dei giardini in compagnia di un’amica, gli si sono avvicinati due ragazzi, all’apparenza più grandi di lui, i quali, con una certa insistenza, si sono fatti consegnare il cellulare con la “scusa” di dover fare una chiamata.

Peccato, però, che subito dopo si sono dileguati senza restituirlo, nonostante le richieste del giovane derubato. La vittima tempestivamente, con il cellulare dell’amica, ha contattato le forze dell’ordine dando loro una precisa descrizione dei fatti e degli autori del furto.

Dalla centrale operativa sono stati allertati i poliziotti di quartiere che si sono messi subito sulle tracce dei due responsabili, velocemente rintracciati in via Morosini e trovati con in tasca lo smartphone rubato pochi minuti prima.

Accompagnati in questura, dopo le procedure di identificazione e foto-segnalamento, per i due ragazzi non ancora diciottenni e residenti fuori Varese, è scattata la denuncia a piede libero alla procura presso il tribunale per i minorenni per il reato di furto aggravato in concorso, mentre il cellulare veniva restituito dagli agenti al legittimo proprietario.