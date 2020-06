Sacro Monte, da sabato attiva la funicolare

Al Sacro Monte con la funicolare. Il servizio, che durante la quarantena ha visto anche l’ammodernamento delle pedane per i diversamente abili, ripartirà il prossimo weekend: corse garantite il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.10 e interscambio con gli autobus urbani.

Nei fine settimana, infatti, il capolinea della C sarà alla stazione di Valle, con biglietti e abbonamenti che saranno utilizzabili anche per la funicolare.

«La nostra splendida funicolare – afferma l’assessore alla Mobilità Andrea Civati – riparte e tornerà a trasportare turisti e visitatori del nostro patrimonio Unesco. In questo periodo di chiusura forzata non siamo stati fermi, sfruttando il tempo per rendere l’impianto ancora più inclusivo. Sono sicuro che la funicolare tornerà presto a fare i risultati di pubblico che ha fatto negli ultimi 4 anni».

Per raggiungere il Santuario e il borgo si potrà sfruttare il servizio pubblico sin dal centro della città – come già molti varesini e turisti hanno scoperto – prendendo l’autobus C, le cui corse hanno una frequenza di 20 minuti dal lunedì al sabato e di 30 con l’orario festivo della domenica.

Diverse sono le fermate dell’autobus nel cuore di Varese: in via Maspero angolo piazzale Kennedy, in via Vittorio Veneto davanti al negozio Zara, in corso Moro davanti alla libreria Feltrinelli; e in via Veratti davanti all’ex Piantone, cui si aggiungono tutte quelle lungo viale Aguggiari.

Dal lunedì al venerdì, invece, la funicolare è chiusa: il Sacro Monte sarà raggiungibile con gli autobus, e il capolinea della C arriverà al borgo, in piazzale Pogliaghi. Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Autolinee varesine cliccando qui.

