Sequestrato il “bazar della droga sintetica” di Varese, arrestati due giovani spacciatori

Da un’auto fermata per una manovra pericolosa alla scoperta di un bazar di droghe sintetiche. È quello che hanno scoperto nel pomeriggio di sabato 30 maggio una pattuglia del “Poliziotto di Quartiere” a Varese. Gli agenti dopo aver perlustrato a bordo delle e-bike il parco Perelli di Biumo Inferiore transitando dalla via Dandolo hanno infatti notato 3 giovani che, a bordo di una Volkwagen Lupo, hanno effettuato una brusca e pericolosa manovra. Bloccato il veicolo i Poliziotti hanno fiutato un forte odore di marijuana che fuoriusciva dall’abitacolo della vettura.

in considerazione anche del nervosismo degli occupanti apparso fin dalle prime battute i Poliziotti di Quartiere hanno proceduto ad un accurato controllo con perquisizione che confermava i sospetti degli stessi e la motivazione di tanta agitazione: i tre occupanti il veicolo, tutti italiani abitanti in provincia, di 22, 20 e 16 anni, non detenevano solo marijuana ma un vero e proprio campionario di vario tipo di sostanze stupefacenti.

Nell’immediatezza gli Agenti sequestravano oltre ad alcune dosi di marijuana, anche altre di ketamina, mdma ed alcuni francobolli imbevuti di Lsd, oltre a 1000 euro in banconote di piccolo e medio taglio, con ogni probabilità riconducibili all’attività illecita di spaccio di stupefacenti. A questo punto è scattata anche la perquisizione domiciliare che ha portato a scoprire a carico dei due maggiorenni altra droga del tipo marijuana e hascisc per un quantitativo di oltre 150 grammi ed altre numerose dosi di droghe sintetiche per un totale di circa 250 grammi, oltre a un bilancino di precisione, denaro contante e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

I due maggiorenni, entrambi incensurati e sconosciuti agli archivi della Polizia, sono stati quindi arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio in concorso tra loro, mentre il minorenne, trovato in possesso di un modesto quantitativo di marijuana, è stato segnalato in Prefettura come assuntore. “Un’importante attività quella portata a termine con successo da i Poliziotti di Quartiere -scrive la Questura in una nota- che ha permesso di bloccare sul nascere quello che, con ogni probabilità, sarebbe stato un pomeriggio di spaccio ed evitato lo sballo di molti giovanissimi”.