Sul lungolago il mercato con i prodotti della Valtravaglia

Rilanciare e promuovere il mercato di prodotti agricoli della Valtravaglia, Comunità montana Valli del Verbano e Provincia di Varese.

È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che dal 13 giugno e per tutti i sabati fino ad ottobre vuole proporre un mercato agricolo sul lungolago, proprio per permettere agli imprenditori agricoli di vendere i loro prodotti.

Per questo motivo tutti coloro che sono interessati a partecipare con le loro bancarelle e hanno le caratteristiche previste dal regolamento comunale (in primis essere imprenditori agricoli) possono inoltrare richiesta di partecipazione al comune o contattare direttamente il consigliere comunale Daniele Vecchio o il Vice sindaco Luisella Baretto per chiedere delucidazioni e informazioni rispetto al progetto rilancio del mercato dei produttori agricoli.

Le categorie ammesse al mercato agricolo sono: orticultura, frutticoltura, flora vivaistico, produzione vitivinicola, settore carne e derivati ( insaccati ), settore latte e/o produzione di derivati dalla trasformazione del latte, settore cereali e relativi sfarinati, settore miele e apicoltura.

Nell’ambito del mercato, oltre alla vendita diretta dei prodotti agricoli, sono ammesse:

attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico/sanitarie, attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, attività legate alle tradizioni artigianali del territorio rurale.

Il mercato si svolgerà tutti i sabati dal 13 giugno ad ottobre dalle ore 8.00 alle ore 12.30 in piazza imbarcadero sul lungo lago di Porto Valtravaglia.

Indirizzi email di contatto: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it. Sindaco: sindaco@comune.portovaltravaglia.va.it. Consigliere Daniele Vecchio dani.vecchio@libero.it. Telefono comune di Porto Valtravaglia: 0332 543811.