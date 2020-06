Tamponamento a Corgeno: 3 feriti lievi

Sono tre le persone coinvolte nell’incidente di stamattina a Corgeno, frazione di Vergiate. Due automobili si sono tamponate in via Lombardia sabato poco dopo le 10:00, ma nessuno dei passeggeri a bordo ha riportato ferite tanto gravi da rendere necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza e una pattuglia della polizia municipale. Conclusi i rilievi, verso le 11:30 la viabilità è stata nuovamente ripristinata.