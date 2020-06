“Vento e Terra”, incontro a Palazzo Estense per i Verdi di Varese

“Vento e terra: il futuro che vorremmo“, era questo il titolo dell’incontro che si è svolto oggi – giovedì 25 giugno – a Palazzo Estense organizzato dai Verdi di Varese.

Con il contributo della co-portavoce nazionale dei Verdi Elena Grandi, il professore Paolo Pileri padre della ciclabile “VENTO”, Matteo Ballante del FFF e i responsabili dell’associazione dei verdi città di Varese si è ricominciato a fare politica “dal vivo”.

In un Salone Estense pieno, nel rispetto delle regole sul distanziamento, i Verdi hanno voluto affermare la necessità, anche per Varese, di un modo nuovo di fare politica che abbia al centro della progettualità; lavoro, rispetto e promozione dell’ambiente come risorsa da tutelare e promuovere. E di ciclabili interconnese alle vie per promuovere turismo e lavoro di qualità.

«In Germania – spiega Pileri in un passaggio – ci sono 150.000 km, di cui 45000 km grandi ciclabili, che generano 9 miliardi di PIL».

Nei prossimi anni i Verdi vogliono tornare ad essere una forza propositiva ed inclusiva per il futuro della città e della sua area vasta.

Presenti all’incontro anche il sindaco di Comerio Silvio Aimetti, che ricopre anche il ruolo di co-portavoce dei Verdi di Varese, e il vicesindaco di Varese Daniele Zanzi.

La diretta dell’incontro: