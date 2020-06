Visite gratuite al seno: “un’onda” di solidarietà all’Ospedale di Circolo

I prossimi 13 e 15 luglio tra le 14.30 e le 16.30 all’ambulatorio di senologia dell’Ospedale del Circolo (reparto ex maternità piano terra) saranno effettuate visite gratuite al seno da medici specialisti dell’ASST Sette Laghi per tutte le donne che si saranno prenotate al numero 3486741083.

L’iniziativa che si svolge dell’ambito della Settimana dedicata alla salute per la donna rafforza la collaborazione tra ASST Sette Laghi e Fondazione Onda in atto da anni con successo e che ha visto l’Ospedale di Circolo e l’Ospedale Del Ponte vedersi assegnare dalla fondazione i tre bollini rosa (ovvero il massimo punteggio) come struttura accogliente e rispettosa delle esigenze di genere.