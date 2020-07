Annullata la Festa di Santa Marta a Saronno

“Ogni anno Associazione Paolo Maruti di Saronno commemora la ricorrenza della Patrona del quartiere. Quest’anno le misure restrittive per la pandemia non consentono di organizzare la festa popolare di quartiere come di consueto, ma l’occasione è gradita per un momento di aggregazione spirituale e per invocare la protezione della Santa dell’accoglienza della solidarietà sulle famiglie”.

La comunicazione arriva dall’Associazione Paolo Maruti Onlus che spiega che la tradizionale festa per Santa Marta non si potrà organizzare. Resta confermato l’appuntamento con la Santa Messa che sarà celebrata da Monsignor Armando Cattaneo Mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 21.00, nella chiesa di San Francesco di Saronno con l’osservanza di tutte le misure di prevenzione previste dal protocollo.”