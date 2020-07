Auguri “Max Cipollino”: Massimo Boldi compie 75 anni

Settantacinque anni per Massimo Boldi. L’attore, comico e produttore televisivo nato a Luino il 23 luglio del 1945 oggi festeggia il compleanno e sono in molti a ricordare la sua carriera tra set cinematografici e palcoscenici.

“Cipollino”, così come è stato soprannominato negli anni, ha iniziato la sua carriera artistica proprio da Varese, città dove ha portato alcuni tra i suoi primi spettacoli insieme alla band musicale i “Mimitoki”.

È tra il Lago Maggiore e il Varesotto che ha mosso i primi passi della sua carriera, prima di lanciarsi definitivamente nel mondo del cabaret e di approdare sul palco del mitico Derby Club di Milano dove ha condiviso esperienze artistiche con alcuni dei più grandi nomi del teatro italiano.

Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Giorgio Faletti per citarne alcuni ma anche i conterranei Renato Pozzetto (che di anni ne ha appena compiuti 80 – QUI i nostri articoli) in scena con Cochi e Nanna Svampa che insieme a Boldi hanno condiviso l’affetto per il Lago Maggiore. Sarà poi “Antenna Tre”, con sede a Legnano, a permettergli l’ingresso nel mondo della televisione. È lì che insieme a Teo Teocoli conduce un programma dove darà vita alla figura di “Cipollino”, uno strampalato conduttore di un telegiornale di una piccola tv privata.

Seguono poi diverse esperienze, fino al successo con Striscia la Notizia o il Drive in per citare alcuni dei programmi che lo hanno visto protagonista. Impossibile non ricordare poi il sodalizio con l’attore Christian De Sica. Ancora oggi restano sono una delle coppie più amate dagli italiani e protagonisti indiscussi del “cinepanettone”. Un genere che hanno portato sul grande schermo, ancora oggi amatissimo dagli italiani.

Quella di Massimo Boldi è stata una carriera costellata di successi, difficile elencare tutti i film, gli spettacoli teatrali, le trasmissioni televisive e gli album musicali di cui ha fatto parte. Ed è proprio per la sua notorietà che nel 2016 è stato insignito dall’amministrazione comunale di Luino con il premio di “Ambasciatore di Luino nel Mondo”.

