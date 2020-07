Balzo di cento posti nella classifica Arwa per i corsi di medicina e matematica dell’Insubria

Arwu, l’Academic Ranking of World Universities dell’agenzia Shanghai Ranking Consultancy, promuove i corsi di laurea di Medicina e chirurgia e di Matematica dell’Università dell’Insubria. Il percorso medico guadagna cento posizioni, passando al gruppo 301-400 rispetto al 401-500 del 2019; e dieci posizioni tra le italiane, dove era 23esima e diventa 13esima. Balzo in avanti anche per Matematica, che si piazza tra 301 e 400 rispetto al 401-500 del 2019, e da 29esima è ora 25esima nel national ranking.

Odontoiatria e protesi dentaria riconferma la sua ottima perfomance del 2019 e rimane tra le posizioni 201 e 300 al mondo, mentre tra le italiane risale dal 18esimo al 13esimo posto. Anche Scienze farmaceutiche resta nel gruppo 301-400 come nel 2019, ma tra gli atenei nazionali passa da 29 a 23.

Le immatricolazioni all’ateneo varesino apriranno il 16 luglio con nuove politiche economiche dalla parte delle famiglie indebolite dalla pandemia.