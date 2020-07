Casciago, primo consiglio comunale in presenza post Covid

Primo consiglio comunale in presenza dopo mesi di emergenza sanitaria. L’assemblea pubblica di Casciago si è svolta rispettando le distanze, mascherine in volto e tutte le disposizioni di sicurezza.

Solo due i punti all’ordine del giorno. Per quanto riguarda il primo bilancio consuntivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirko Reto, si è registrato un sostanziale pareggio nonostante le 5 variazioni di bilancio fatte lo scorso anno. L’assessore al Bilancio Stefano Chiesa, vice di Reto, ha sottolineato come siano stati eliminati molti residui addirittura degli anni Novanta per fare un po’ di ordine e pulizia nei conti del Comune. Sulla stessa lunghezza d’onda la cancellazione di alcuni crediti di difficile esigibilità. Il documento è stato votato dalla maggioranza compatta, mentre tra i banchi della minoranza (assente il capogruppo de La Civica Andrea Zanotti), ci sono stati due astenuti ed un voto contrario.

Per quanto riguarda il punto sulla rinegoziazione dei mutui il consiglio comunale di Casciago ha votato in maniera unanime. Grazie alla rinegoziazione che ha garantito liquidità immediata e alle risorse ottenute il Comune ha potuto far fronte alle spese per l’emergenza Covid, acquistando le attrezzature necessarie per gli uffici, per la Biblioteca e per tutta la struttura.

«È allo studio la possibilità di aiutare i commercianti colpiti dal totale lockdown, eliminando qualche tassa comunale per il periodo di chiusura», ha chiosato il primo cittadino.