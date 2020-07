“Castelli di carta e mare di libri” per i bambini a Villa Pion

Dopo un’inevitabile periodo di silenzio le volontarie dell’associazione Salta Pagina sono di nuovo pronte a incontrare i piccoli lettori per proporre loro nuove avventure, tutte da leggere e ascoltare. E lo fanno proponendo una nuova piccola rassegna di incontri dedicata a “Castelli di carta e mare di libri” che si svolgeranno “sulle onde della fantasia, attraverso oceani di parole” il giovedì pomeriggio alle ore 17 nel giardino di Villa Pion, a Lavena Ponte Tresa, per tutto il mese di luglio, secondo il seguente calendario.

• giovedì 9 e 23 luglio per bambini indicativamente dai 7 ai 10 anni

• giovedì 16 luglio per bambini indicativamente dai 3 ai 6 anni

• giovedì 30 luglio per bambini indicativamente dagli 11 ai 14 anni

Gli eventi si svolgeranno all’aperto e in totale sicurezza (massimo 10 bambini partecipanti, ciascuno accompagnato da un solo adulto), rispettando le normative anti Covid-19.

L’iscrizione è obbligatoria per ogni singolo evento e dovrà essere effettuata inviando una mail a saltapagina@gmail.com indicando la data scelta, il nome del bambino e la sua età.

Villa Pion è in Via Libertà 26 a Lavena Ponte Tresa.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.