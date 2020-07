Continua l’estate di eventi a Verbania

L’estate a Verbania continua con tanti nuovi eventi tra libri, arte, musica e teatro.

Prosegue la stagione del centro eventi Il Maggiore “Ricominciamo insieme”. Giovedì 30 luglio alle 21:00 ci sarà “Scacco Matto”: un balletto della Compagnia EgriBiancoDanza. Venerdì 31 luglio la Treves Blues Band sarà in concerto con “70 in Blues”, mentre sabato 1 agosto si esibirà Alberto Fortis con “Piano&Voce”. Domenica 2 agosto sarà il momento di “Carmen diario di un capolavoro” con la regia di Mauro Trombetta (link al programma completo).

Al via invece “Allegro con brio”, la rassegna di libri, musica e teatro al parco sul lago di villa Maioni dal 2 al 9 agosto. Tra gli ospiti Guido Catalano, gli Elephant Claps, Giampiero Mughini, Matthias Martelli, Franco Arminio, Andrea Loreni e tanti altri. L’inaugurazione sarà il 2 agosto alle 19:30 sul lungolago di Pallanza, e poi il via lunedì 3 agosto alle 18:00 alla terrazza bar del Maggiore con il reading poetoso del libro “T’amo aspettando il contraccolpo” di Matthias Martelli. Appuntamento poi alle 21.15 al Parco di Villa Maioni con Andrea Vitali e Francesco Pellicini in Grand Tour.

La premiazione del premio letterario “Verbania for women” sarà domenica 2 agosto sul lungolago di Pallanza alle 18:00 (in caso di maltempo a villa Giulia). Saranno premiati i 15 racconti finalisti, e verrà consegnato il “Premio Legalità”, intitolato alla giornalista Patrizia Guglielmi. Al termine della cerimonia, intorno alle 19:30, seguirà lo spettacolo dal vivo del “Carillon vivente”: una ballerina si esibisce su un pianoforte semovente, suonato dal vivo da un musicista. Il carillon vivente si esibirà per circa un’ora, compiendo un percorso sul lungolago e segnerà anche l’inizio del festival “Allegro con Brio”.

Prosegue anche Cross Festival Walk Edition che, da luglio a settembre, vede svolgersi 15 eventi, con 40 artisti in 10 location diverse per un programma di performing arts, danza, teatro e musica in spazi urbani e naturalistici. Giovedì 30 luglio 2020 dalle 18:00 alle 22:00 a Casa Ceretti si potrà assistere a Industrial soundscape: un’esposizione sonora e una performance di e con Alberto Ricca e Elisa Sbaragli (il programma di Cross Festival Walk Edition a questo link).

Fine settimana di festa a Pallanza, anche grazie ai “Sabato sera della Pro Loco” con musica e bancarelle sul lungo lago e ai venerdì musicali a cura dell’amministrazione comunale con “Quattro note a Pallanza”. Venerdì 31 luglio a Villa Giulia a Pallanza dalle 18:00 sino a tardi Aperitivo Analaogico presenta Venerdischi con Federico Falke & Tsanni in collaborazione con Pro loco Verbania. Lo stesso giorno dalle 19:00 alle 22:00 saranno in esposizione anche le opere di Fabrizio Pelfini.