Il festival Nature Urbane 2020 svela la magia dei giardini

È stata la performance “L’uomo del giardino”ad aprire la presentazione di Nature urbane 2020. Un’esperienza immersiva inedita per i presenti, realizzata per l’occasione ai giardini Estensi da Angela Demattè, con produzione musiche e audio di Ferdinando Baroffio, grazie all’aiuto di un anonimo signore e delle cuffie immersive: «Una specie di pellegrinaggio laico – come ha spiegato lo storico Enzo Laforgia – che ci ha reso più consapevoli dell’importanza di questi luoghi, e del fatto che il paesaggio è fatto di relazioni»

NATA PRIMA DEL COVID, TRASFORMATA E MODERNIZZATA

Un’edizione nata prima del Covid e ha dovuto fare una violenta sterzata, come ha spiegato il sindaco Davide Galimberti: «Abbiamo anche preso in considerazione l’ipotesi di saltare l’edizione 2020, ma poi abbiamo deciso di evitare le visite alle ville e concentrarci sui parchi e giardini pubblici, sfruttando le nuove tecnologie per scoprirli in maniera diversa, grazie a un metodo originale per vivere i parchi e fare cultura».

L’appuntamento con questo nuovo corso è dal 19 al 27 settembre dove i Giardini Estensi e il parco di Villa Mirabello, il parco di Villa Toeplitz e il parco di Villa Baragiola saranno protagonisti di un vero e proprio laboratorio di pensiero dinamico a cielo aperto. Si offriranno al pubblico modalità di fruizione culturale inedite e immersive – come le cuffie da cui tutti ascoltano le performances – e, allo stesso tempo, ai partecipanti saranno garantite le condizioni di sicurezza che il Covid impone. La direzione organizzativa è dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese mentre quella artistica è affidata all’associazione temporanea di imprese tra Residenza Idra- Independent Drama e l’Associazione Culturale Karakorum

TEATRO ITINERANTE, PERFORMANCE TECNOLOGICHE: ECCO IL PROGRAMMA DI NATURE URBANE

Si comincia sabato 19 e domenica 20 settembre ai Giardini Estensi con Alberi Maestri e una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa, a cura di Campsirago Residenza. Un cammino d’incontro con il mondo vegetale e la sua stupefacente esistenza. Guidato da un performer, il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora, poetica e visiva attraverso un percorso che lo condurrà verso una consapevolezza empatica ed emozionale della straordinaria comunità delle piante e degli alberi. Un viaggio, collettivo e individuale al tempo stesso, attraverso la soglia in cui si incontrano l’universo umano e quello arboreo.

Da sabato 19 e fino a domenica 27 settembre invece il parco di Villa Toeplitz sarà protagonista di Alberi 3.0, format performativo digitale itinerante negli spazi verdi, sempre prodotto da Campsirago Residenza. La proposta sviluppa, in forma inedita e completamente site-specific, un viaggio sonoro immersivo nel paesaggio. Spunti poetici, narrazioni, suoni e musica accompagnano il pubblico in una passeggiata poetica, un attraversamento sensibile dei luoghi, offrendo momenti suggestivi di forte intimità tra lo spettatore e gli elementi naturali e antropici che lo circondano, e permettendo di riscoprire la bellezza nascosta che, insieme a noi, ascolta e respira. In questo caso il format è totalmente automatizzato: attraverso i propri device digitali, lo spettatore potrà vivere i percorsi di narrazione in piena autonomia, seppur al fianco di tutti coloro con i quali vorrà condividere l’esperienza.

ARTE NEI PARCHI FRUIBILE DA TUTTI

Oltre alle performance teatrali, c’è anche una iniziativa d’arte: è Habitat – Residenza d’artista alla ricerca di scenari possibili a cura dell’Associazione Culturale Ilinx, durante tutta la settimana, Varese offrirà un periodo di permanenza ad un artista visuale per la realizzazione di un’opera d’arte pubblica site-specific da produrre e installare all’interno del parco Baragiola.

L’intento è quello di trasformare uno spazio “vuoto” in un luogo simbolico di incontro, di bellezza e di partecipazione. Il lavoro, svolto all’aria aperta e in spazio pubblico, coinvolgerà i cittadini e i visitatori, che potranno assistere in forma libera al processo di creazione dell’artista, offrire spunti e suggestioni, e rendersi simbolicamente protagonisti dell’atto trasformativo, facendo dell’arte visuale un’occasione di incontro, riflessione e presa di coscienza del valore dei luoghi.