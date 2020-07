La parola al signor Rodari: spettacolo in cortile

Nel centenario dalla nascita di Gianni Rodari il Comune di Sesto Calende dedica al grande autore di libri per bambini uno spettacolo teatrale che andrà in scena nella serata di domenica 19 luglio alle ore 21 nel cortile della Biblioteca civica. A portare in scena alcune delle filastrocche e delle storie più significative dello scrittore sarà la narratrice Betty Colombo.

Lo spettacolo, adatto a un pubblico di adulti e ragazzi, è a ingresso gratuito ma per accedere al cortile è indispensabile la prenotazione contattando la biblioteca allo 0331928160 oppure scrivendo a biblio@comune.sesto-calende.va.it.