A Laveno Mombello si studia nel parco di Villa Frua

Una sala studi all’aperto per i frequentatori della Biblioteca di Laveno Mombello. Da oggi sono infatti disponibili diciotto postazioni dedicate allo studio e alla lettura nel parco di Villa De Angeli Frua.

I tavoli sono stati predisposti sotto la tensostruttura montata davanti alla bella villa e permetteranno a coloro che ne hanno necessità di preparare esami universitari o leggere saggi e giornali godendo della bellezza della natura e del Lago Maggiore.

Come Varese, anche Laveno Mombello, si è quindi attrezzata per offrire ai proprio studenti la possibilità di avere spazi tranquilli dove portare avanti i propri piani studi durante un’estate molto particolare. L’emergenza Covid infatti, rende molto difficile la riapertura delle classiche aule studio al chiuso.

La bibliotecaria Stefania Peregalli spiega che a breve verrà presentato anche un programma di eventi all’aperto per i più piccoli.

I fruitori di Villa Frua potranno accedere alle postazioni dalle ore 9 e l’accesso è solo da Via Roma (dal parco). Per garantire le distanze di sicurezza saranno predisposti 3 posti per ogni tavolo, per un totale di 18 posti. Per il momento non si potrà accedere al Municipio e alla Biblioteca e potranno essere utilizzati solo i libri portati da casa. Il servizio del prestito libri continua dal porticato di Piazza Fontana.