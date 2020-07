Lo Stendipanni diventa itinerante

Con il fine settimana apre una nuova stagione per il mercatino solidale dell’associazione Mamme in cerchio di Azzate: Lo Stendipanni (oltre che d’asporto) ora diventa anche itinerante.

Il primo appuntamento di questa nuova era è per domani mattina, sabato 11 luglio: a partire dalle ore 8.30 e fino alle 13 le Mamme in Cerchio avranno un piccolo banco al mercato di piazza della Pesa, con tanti vestitini e attrezzature per bambini usati, ma in ottimo stato-

Un modo di “rimettersi” in marcia se pur nelle impossibilità di riaprire lo spazio fisico di via Acquadro.

Il ricavato sarà destinato alle attività solidali dell’associazione a sostegno della maternità.