Luino, il nido comunale diventa centro estivo

Da lunedì 20 e sino a venerdì 31 luglio l’Asilo Nido di Luino si trasforma in Centro Estivo. Nel rispetto delle recenti Ordinanze regionali, al fine di dare una seppur parziale soddisfazione alle esigenze di conciliare “vita e lavoro” delle famiglie, si realizza un’esperienza di carattere sperimentale ed innovativo rivolta ad un massimo di 11 bimbi frequentanti il Nido Comunale.Con l’ausilio delle educatrici verranno organizzate nelle mattinate attività ludico-educative e socializzanti per 2 gruppi di bambini quale momento ponte in attesa che vengano emanate le auspicate linee guida per la ripresa, anche se graduale e in sicurezza, di un servizio così importante per la comunità come è l’Asilo Nido.

“Gli scorsi mesi il personale del Nido non ha mai smesso di mantenere i contatti con le famiglie e con i bambini attraverso varie proposte on line. – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Caterina Franzetti – Le educatrici hanno realizzato video settimanali per il proprio gruppo di bambini con lo scopo di aiutarli a proseguire il processo bruscamente interrotto e di essere di aiuto ai genitori. A richiesta, sulla piattaforma Skype sono stati realizzati incontri con genitori e bambini per rispondere alle loro domande.

Il fine ultimo è stato quello di mantenere una continuità nel processo di crescita condiviso dal loro bambino, per “giocare” e ritrovare un canale di interazione. Questo periodo, prosegue l’Assessore Caterina Franzetti, è stata un’ ulteriore occasione per fare conoscere le professionalità delke educatrici del Nido sul territorio attraverso video settimanali pubblicati sulla pagina Facebook dell’Ufficio Cultura del Comune.

Anche la formazione non si è interrotta, anzi, per le educatrici è stato possibile approfondire varie tematiche per farsi trovare ancora più preparate alla definitiva ripartenza che tutti aspettiamo. L’ Assessore Franzetti aggiunge ” Una grande attenzione è stata prestata nel seguire l’evoluzione normativa della situazione”. Ora il personale è rientrato negli spazi del Nido ed ha preparato una situazione di accoglienza nel rispetto della normativa anti contagio – Covid. A questo proposito, chiude l’Assessore Caterina Franzetti, le educatrici hanno rimodulato la scelta del materiale con cui creare giochi e attivita’ perfettamente disinfettabili. Anche gli incontri di persona sono ora possibili, previo appuntamento, nell’ufficio del Nido.