Azione si presenta a Cardano al Campo

«Cardano al Campo è più forte di chi la vuole debole». Si erano già fatti sentire sulla riapertura della biblioteca, giudicata troppo timida. Ora la presentazione ufficiale: Azione sbarca a Cardano al Campo.

Domenica 19 luglio, dalle ore 9 alle 13 in piazza Mazzini si presenterà la nuova sezione cardanese del partito fondato da Carlo Calenda. Sarà «un’occasione di confronto, di contatto e di idee per la nostra città».

Azione si era già presentata a Varese alla presenza del senatore Matteo Richetti, nella sede – via Carrobbio 19 – che fu di Forza Italia. Non casualmente: «Occupare questa sede – ha dichiarato il referente varesino del partito Carlo Alberto Coletto – ha per noi un valore simbolico, visto che vogliamo essere la “casa” del centro moderato e ragionevole».

Azione si inserisce dunque in un comune che al centro ha già una presenza ingombrante: in Consiglio è presente la lista Progetto Cardano, nata dalla fusione tra il PD e Forza Italia che nelle amministrative del 2019 ottenne il 36% dei voti.