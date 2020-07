Da Milanello a Marassi: i rossoneri passano da Gallarate

Il Milan è pronto ad affrontare le ultime due sfide di un campionato fra luci e ombre. L’obiettivo – un po’ arduo – è il quinto posto, con la Roma a quattro punti: mercoledì 29 luglio lo aspetta una Sampdoria già salva a Marassi. E allora i rossoneri sono partiti in direzione Genova, prendendo il Frecciarossa a Gallarate.

La città del resto è un importante snodo ferroviario. E non è la prima volta che il Milan ci passa per affrontare le trasferte della serie A: l’ultima, in ordine di tempo, è stata nell’ottobre del 2019, quando i giocatori allora allenati da Marco Giampaolo andarono proprio nel capoluogo ligure per affrontare il Genoa.

Non moltissimi i tifosi presenti, complici il caldo e il periodo festivo (quando tradizionalmente le squadre sono in ritiro all’estero e l’ultimo campionato è già un lontano ricordo). Non c’è stato quindi nessun bagno di folla, anche perché i giocatori sono saliti sul treno dal primo vagone, lontani dai sostenitori bloccati dalle transenne. Grande apprezzamento per Donnarumma, il giocatore forse più amato dai milanisti, e anche per Calhanoglu e Rebic, forse i più in forma in questo momento. Non si è fatto vedere invece Zlatan Ibrahimovic, idolo dei tifosi e onnipresente sulle magliette dei tifosi, pur essendo regolarmente convocato e probabile titolare nel match di domani contro gli 11 di Claudio Ranieri.

Timidi segnali di affetto ci sono stati tra i tifosi e Rafael Leão e il mister Stefano Pioli (fresco di rinnovo), seduti nel secondo vagone proprio davanti alle porte che permettono l’accesso al primo binario.