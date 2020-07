Openjobmetis, c’è l’accordo con Anthony Morse

Atletismo e schiacciate non mancheranno nella prossima stagione al Palazzetto dello sport di Varese. L’Openjobmetis ha infatti trovato l’accordo con Anthony Morse – un cognome che al “Lino Oldrini” non passerà inosservato -, centro statunitense classe 1994. (foto legapallacanestro.com/morse-anthony)

Morse è un giocatore esplosivo che attacca il ferro con forza e che, se servito opportunamente, sa anche regalare giocate da highlights.

Il lungo arriva da Imola, dove l‘anno scorso ha chiuso con una media di 18 punti e più di 7 rimbalzi, nell’anno precedente a Mantova è stato il miglior rimbalzista della A2 con oltre 10 “prese” di media.

Morse firmerà il contratto per una stagione e alla società biancorossa ha convinto anche il fatto che abbia in curriculum una stagione in Germania al Braunschweig.

A questo punto alla squadra manca solo la guardia di riserva; il contratto di Matteo Tambone prevede una decisione entro il 10 luglio. Sembra però che l’esterno romano possa seguire altre strade, in quel caso tornerebbe con ogni probabilità a Varese Ingus Jakovics.