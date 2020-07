Paolo Efrem sospeso dalla carica di consigliere comunale

Paolo Efrem è stato sospeso dalla carica di consigliere comunale. Lo ha comunicato il segretario comunale Domenico D’Apolito in ottemperanza ad un’ordinanza della Prefettura di Varese con una mail inviata ai consiglieri comunali di Busto Arsizio, per conoscenza.

La sospensione, in base alla legge Severino, viene disposta dalla Prefettura per chiunque ricopra una carica elettiva e viene sottoposto ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nei confronti del consigliere di Busto Grande le accuse sono di concorso esterno in associazione mafiosa per aver favorito, attraverso il reato delle false fatturazioni, la locale di ‘ndrangheta di Legnano e Lonate Pozzolo capeggiata da Vincenzo Rispoli.