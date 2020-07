Pepe: “Le scuole ripartiranno in sicurezza”

«Le scuole di Varese riapriranno in sicurezza: l’Amministrazione è al lavoro per garantire un rientro in tranquillità ai bambini e alle bambine dei nostri istituti: nidi, infanzia, primaria e secondaria di primo grado». Questo l’incipit della nota del Vicepresidente della commissione ai servizi educativi del Comune di Varese, Alessandro Pepe, dopo la commissione che si è svolta mercoledì 29 luglio 2020.

«Nella giornata di mercoledì 29 luglio si è riunita la commissione ai servizi educativi – esordisce il consigliere di Palazzo Estense – e i feedback dei colleghi commissari sul lavoro dell’assessora Di Maggio mi sono sembrati positivi. È una situazione difficile da gestire, soprattutto se si vuole garantire istruzione e servizi in sicurezza; attenendosi a quelle che sono le linee guida governative e in attesa di eventuali linee di indirizzo da parte di Regione Lombardia».

«Il Comune – spiega il consigliere del Partito Democratico – ha messo in campo iniziative concrete: sia interventi sull’edilizia scolastica (Ben 96) attraverso un PON (Programma operativo nazionale), sia azioni di coinvolgimento di diversi attori sociali: dalla scuole alle parrocchie; al fine trovare ulteriori spazi per garantire il distanziamento sociale».

«Ringrazio fin da ora tutti i dirigenti scolastici – continua il consigliere Alessandro Pepe – che hanno lavorato – e continueranno a farlo – con enorme disponibilità e flessibilità per garantire un rientro a scuola in sicurezza ai bambini e alle bambine. Il mio ringraziamento va anche al CPA (Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti) di Varese e a tutte le parrocchie. È molto importante per la città sapere di poter contare sull’appoggio di quest’ultime in un momento così delicato dove servono spazi sempre più ampi per rispettare le norme anticovid».

«L’amministrazione – conclude il consigliere dem. –, grazie all’importane impegno dell’Assessora Di Maggio, sta anche lavorando per garantire i servizi parascolastici. Il nostro obiettivo è quello di assicurare un servizio di qualità come avvenuto in questi anni, ben sapendo che ci potrebbero essere ulteriori iscrizioni con la riapertura di settembre. La rimodulazione dell’orario a cui stanno lavorando le scuole potrebbe determinare una riduzione delle ore di attività didattica per gli alunni e le alunne dei nostri istituti. Tale situazione, potrebbe indurre molte famiglie a iscrivere i loro figli ai servizi parascolastici. In quel caso cercheremo di regolamentare i nuovi ingressi, eventualmente dando priorità alle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori».