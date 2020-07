Prende vita l’opera murale di Gep Caserta

Sta prendendo vita in queste opere l’opera di live di live painting firmata da Gep Caserta di MAD 21037 Muri Artistici Diffusi promosso dal Comune di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con l’Associazione Wg.Art. Nella giornata di ieri, giovedì 2 luglio, l’artista ha lavorato in via Zanzi nell’area limitrofa al Centro Anziani e alla Piscina Comunale e proseguirà oggi per concludere il lavoro. L’opera calligrafica di GEP Caserta parte dal concetto di piantare semi positivi per il nostro futuro. Un grande albero della vita (un calligamma, una figura realizzata con le lettere) sarà l’immagine che celebra la vita, un’immagine che nei suoi rami un giorno porterà i suoi frutti come segno di buon auspicio per un futuro che speriamo ci porti alla nostra normale quotidianità.

