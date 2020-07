Ritorno alle sagre

Protagonista della nostra case history è la sagra degli arrosticini che si è svolta dal 10 al 12 luglio a Cassano Magnago. Un ritorno agli eventi pubblici nel pieno rispetto di tutte le normative.

L’articolo è stato letto 4.752 volte nelle prime 24 ore di pubblicazione. Il post su Facebook ha raggiunto 67.486 persone ed è stato condiviso 130 volte, contribuendo così alla diffusione capillare del messaggio.

Varesenews è un mezzo importante, ben radicalizzato nel territorio del varesotto e importante per promuovere le proprie attività ai cittadini della provincia. In generale il vantaggio di pubblicare un proprio articolo su Varesenews, è quello di poter sfruttare la notorietà del marchio e gli oltre 240.000 visitatori che ogni giorno “sfogliano” le pagine del giornale.

