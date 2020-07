Roberto Ciufoli porta il “Viaggio antropologico” a Chiasso

Dopo il successo delle prime date, la rassegna teatrale estiva del Cinema Teatro di Chiasso VOCI E NOT(T)E ha in cartellone sabato 11 luglio ” Tipi. Recital comico antropologico”di e con Roberto Ciufoli.

Attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni, Roberto Ciufoli mette in scena una spassosa carrellata di tipologie umane. Il divertimento è assicurato, con uno dei

comici italiani più amati giunto al successo insieme alla “Premiata Ditta”.

La rassegna VOCI E NOT(T)E viene proposta dal Cinema Teatro, parte integrante del Centro Culturale Chiasso. Si ringrazia in particolare AGE SA per il sostegno e la sponsorizzazione

degli eventi.

Dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore: attraverso un’ampia ed esilarante passerella di tipologie umane, Roberto Ciufoli affronta le peculiarità che

contraddistinguono le persone e ne indaga i comportamenti. Perché è chiaro che una particolare caratteristica psicologica può condizionare un atteggiamento fisico, un modo di

parlare e di scegliere le parole.

Non sarà soltanto quella del monologo la formula che caratterizzerà questo recital comico antropologico, bensì pure quella del ballo, del canto, della poesia: ecco dunque che sulpalcoscenico sotto le stelle del Cinema Teatro si potrà assistere a un vero e proprio “multi- one man live show”.

La platea a cielo aperto – lo Spazio Amphitheatrum – avrà a disposizione un massimo di circa 250 posti a sedere, numerati, assegnati dall’organizzazione (non sarà possibile scegliere i posti).

In caso di cattivo tempo, l’appuntamento è rinviato a domenica 12 luglio 2020.